Zingaretti | “Pd sarà leale e coerente | lo siano tutti”

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – È durato circa 40 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e la delegazione Pd guidata da Nicola Zingaretti. Meno quindi dell’oltre un’ora di incontro della terza carica dello Stato con M5s. “Abbiamo già indicato al presidente Fico un’agenda di temi che sarà importante affrontare per il futuro programma di legislatura: l’attuazione di Next Generation Ue, la riforma fiscale e della giustizia, la riforma elettorale di stampo proporzionale, politiche attive del lavoro. Faremo di tutto per essere leali e coerenti, facciamo un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può più davvero sbagliare”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con Roberto Fico.