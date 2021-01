Wta Melbourne 2021: ordine di gioco e orari di domenica 31 gennaio (Di sabato 30 gennaio 2021) Il grande tennis ritorna protagonista con il WTA 500 di Melbourne. I due tornei femminili, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic, cominceranno ufficialmente nella giornata di domenica 31 gennaio con i match di primo turno. Tre azzurre impegnate nel Gippsland con Sara Errani che affronterà Ostapenko, Jasmine Paolini contro Marino e Martina Trevisan contro Petkovic. Nello Yarra Valley, invece, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Zhu. L’ordine DI gioco DI domenica 31 gennaio GIPPSLAND TROPHY 1573 ARENA Terzo incontro dall’1:00 – Ostapenko vs Errani COURT 7 Secondo incontro dalle 0:30 – Paolini vs Marino COURT 8 Quarto incontro dalle 0:30 – Trevisan vs Petkovic YARRA VALLEY CLASSIC COURT 6 Quinto incontro dalle 0:30 – Cocciaretto vs Zhu SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il grande tennis ritorna protagonista con il WTA 500 di. I due tornei femminili, il Gippsland Trophy e lo Yarra Valley Classic, cominceranno ufficialmente nella giornata di31con i match di primo turno. Tre azzurre impegnate nel Gippsland con Sara Errani che affronterà Ostapenko, Jasmine Paolini contro Marino e Martina Trevisan contro Petkovic. Nello Yarra Valley, invece, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Zhu. L’DIDI31GIPPSLAND TROPHY 1573 ARENA Terzo incontro dall’1:00 – Ostapenko vs Errani COURT 7 Secondo incontro dalle 0:30 – Paolini vs Marino COURT 8 Quarto incontro dalle 0:30 – Trevisan vs Petkovic YARRA VALLEY CLASSIC COURT 6 Quinto incontro dalle 0:30 – Cocciaretto vs Zhu SportFace.

