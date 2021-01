Traffico Roma del 30-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 gennaio 2021) Luceverdeancora una buona giornata Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi soliti rallentamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via Vibo Mariano Verso il raccordo sulla tangenzialerallentato tra via dei Campi Sportivi alla Salaria in entrambi i sensi di marcia e poi tra via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni all’alessandrino rallentamenti per incidente su via degli Olmi proprio all’altezza di viale Alessandrino anche a Pietralata si rallenta per incidente sulla Tiburtina in prossimità di via delle Cave di Pietralata verso il centro città alla della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni per i consueti lavori di pulizia del manto ...