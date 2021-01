Tempeste di neve in Giappone: un video del fenomeno straordinario (Di sabato 30 gennaio 2021) Un mix d’aria gelida ed umida è alla base delle nevicate abbondanti che hanno coinvolto diverse regioni del Giappone. Le masse d’aria rigide dal settore russo si caricano di umidità nel Mar del Giappone, favorendo così le copiose precipitazioni nevose. La grande neve caduta in GiapponePerturbazioni apportano nevicate soprattutto sulle aree settentrionali del Giappone e parte del settore ovest. Nel video sotto possiamo apprezzare quanta neve si è accumulata ed i disagi appaiono comunque limitati, rispetto all’enorme quantità di neve caduta. Le riprese video sono estate effettuate a Yuzawa: alcuni dipendenti di un’azienda cercano di liberare dalla troppa neve il tetto di un capannone. Il tentativo non sembra essere ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Un mix d’aria gelida ed umida è alla base delle nevicate abbondanti che hanno coinvolto diverse regioni del. Le masse d’aria rigide dal settore russo si caricano di umidità nel Mar del, favorendo così le copiose precipitazioni nevose. La grandecaduta inPerturbazioni apportano nevicate soprattutto sulle aree settentrionali dele parte del settore ovest. Nelsotto possiamo apprezzare quantasi è accumulata ed i disagi appaiono comunque limitati, rispetto all’enorme quantità dicaduta. Le ripresesono estate effettuate a Yuzawa: alcuni dipendenti di un’azienda cercano di liberare dalla troppail tetto di un capannone. Il tentativo non sembra essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Tempeste neve Grande Gelo sempre più probabile in Europa. Quali possibilità per l'Italia?

Probabilmente mezza Europa finirà alle prese con una fase rigida caratterizzata anche da tempeste di neve o blizzard fino in pianura. Tra l'8 ed il 10 febbraio il gelo potrebbe estendersi ancor più ...

Cereali Chicago: apertura al Cbot di Chicago

Sul fronte meteo allerta per tempeste di neve in alcune parti dell'Iowa orientale e dell'Illinois settentrionale. Attesi durante il weekend fino a 20 centimetri di neve. AAA - Mal 29 - 01 - 21 17:03:...

California, esagerate tempeste di neve in atto. Video Meteo Giornale
Tempeste di neve in Giappone: un video sensazionale mostra la troppa neve

Meteo California – Tempeste di neve in atto sul tutto il territorio (Video)

È piombato il super inverno in California.La California ha in parte un clima con marcate analogie che troviamo nel Mar Mediterraneo, e durante la fine di gennaio e sino ai primi di marzo, si realizza ...

