Tamberi c'è: un grande 2.32 per cominciare la stagione olimpica (Di sabato 30 gennaio 2021) Un 2.32 per cominciare, miglior prestazione mondiale stagionale, un cm in più di quanto realizzato dal russo Mikhail Akimenko a Mosca il 24 gennaio. E scusate se è poco. Gianmarco Tamberi ad Ancona ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Un 2.32 per, miglior prestazione mondiale stagionale, un cm in più di quanto realizzato dal russo Mikhail Akimenko a Mosca il 24 gennaio. E scusate se è poco. Gianmarcoad Ancona ...

