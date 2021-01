Show Djokovic - Sinner | partenza alla grande davanti al pubblico

zazoomblog : Djokovic - Sinner assaggio show per la nuova stagione - #Djokovic #Sinner #assaggio #nuova -

Ultime Notizie dalla rete : Show Djokovic

Quotidiano.net

... che a pochi giorni ormai dall'avvio della stagione ufficiale ha giocato la scorsa notte contro il numero 1 del mondo Novakin una delle partite del programma di esibizioni in vista degli ...Il programma della giornata, che comincia alle 13, ora locale prevede, come match d'apertura quello il n.1 del mondo Novake l'azzurro Jannik Sinner. Un confronto senza precedenti che darà ...Sfidante di prima grandezza per il giovanissimo talento del tennis azzurro Jannik Sinner, che a pochi giorni ormai dall’avvio della stagione ufficiale ha giocato la scorsa notte contro il numero 1 del ...Esibizione Adelaide 2021: Djokovic dà forfait, ma ci ripensa dopo un set e sostituisce Krajinovic. Jannik Sinner sconfitto in due set dalla coppia serba.