Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Cagliari (Di sabato 30 gennaio 2021) In vista del match esterno di domani pomeriggio contro il Cagliari, valido per la ventesima giornata di Serie A, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori del Sassuolo. Out Berardi, Romagna e Bourabia infortunati, ma anche Chiriches perché entrato in contatto con un positivo. Portieri: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Stefano Turati Difensori: Marlon, Kaan Ayhan, Rogerio, Federico Peluso, Mert Müldür, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Filip Djuricic, Pedro Obiang, Junior Traore, Manuel Locatelli Attaccanti: Jeremie Boga, Francesco Caputo, Giacomo Raspadori, Lukas Haraslin, Brian Oddei, Nicolas Schiappacasse, Gregoire Defrel Foto: twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) In vista del match esterno di domani pomeriggio contro il, valido per la ventesima giornata di Serie A, mister Roberto Deha convocato i seguenti calciatori del. Out Berardi, Romagna e Bourabia infortunati, ma anche Chiriches perché entrato in contatto con un positivo. Portieri: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Stefano Turati Difensori: Marlon, Kaan Ayhan, Rogerio, Federico Peluso, Mert Müldür, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Filip Djuricic, Pedro Obiang, Junior Traore, Manuel Locatelli Attaccanti: Jeremie Boga, Francesco Caputo, Giacomo Raspadori, Lukas Haraslin, Brian Oddei, Nicolas Schiappacasse, Gregoire Defrel Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

