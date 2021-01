Sampdoria-Juventus, Pirlo: “Squadra in crescita, Chiesa ha portato fame. Inter? Nulla da dimostrare” (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovo successo per la Juventus di Andrea Pirlo.Terza vittoria consecutiva per i bianconeri che archiviano senza eccessiva fatica la pratica Sampdoria, imponendosi con il risultato di 0-2 nella sfida andata in scena questa sera a "Marassi". A decidere le reti di Chiesa e Ramsey, che traghettano la Juve al terzo posto in classifica a -7 dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Andrea Pirlo, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara. “Chiesa ha portato energia, fame, freschezza. E’ giovane e si è approcciato con grandi campioni e partite importanti a livello Internazionale. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Sta bene e si è sbloccato, siamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuovo successo per ladi Andrea.Terza vittoria consecutiva per i bianconeri che archiviano senza eccessiva fatica la pratica, imponendosi con il risultato di 0-2 nella sfida andata in scena questa sera a "Marassi". A decidere le reti die Ramsey, che traghettano la Juve al terzo posto in classifica a -7 dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Andreavenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara. “haenergia,, freschezza. E’ giovane e si è approcciato con grandi campioni e partite importanti a livellonazionale. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Sta bene e si è sbloccato, siamo ...

goal : Federico Chiesa and Aaron Ramsey score as Juventus beat Sampdoria ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? #SampdoriaJuve 0-2: CHIESA e RAMSEY. La JUVE vince e CONVINCE Il postpartita di #LiveBianconera è ON-LINE ?? ht… - scorelawn : SERIE A 2021/01/30 Bologna 1 - 2 Milan Sampdoria 0 - 2 Juventus 2021/01/29 Torino 1 - 1 Fiorentina -