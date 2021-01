Real Madrid al tappeto | i tifosi sui social chiedono le dimissioni di Zidane

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ilnon riesce proprio a uscire dal suo momento di grave crisi. I Blancos escono sconfitti contro il Levante in casa. Asensio illude la formazione di Zinedine, ma Morales pareggia verso la mezz'ora e poi nella ripresa arriva il gol vittoria firmato da Roger, che si riscatta con una conclusione perfetta dopo essersi fatto stregare dal dischetto, complice anche un intervento prodigioso di Courtois.caption id="attachment 1063961" align="alignnone" width="3000", getty images/captionSOTTO ATTACCOIl tecnico francese è finito nuovamente nel mirino dei. La contestazione si basa sul gioco della squadra ritenuto mediocre, se non addirittura assente.viene invitato apertamente a dimettersi. E poi ci sono i risultati, piuttosto deludenti. C'è chi addirittura ...

