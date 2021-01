NBA | LeBron James è il giocatore più pagato per il settimo anno di fila

(Di sabato 30 gennaio 2021)è ilpiùdell’Nba per ildi. Questo quanto certifica l’annuale classifica di Forbes che ha fatto i conti in tasca ai giocatori della Lega di basket più conosciuta e importante al mondo. Per la stagione in corso, i guadagni del numero 23 dei Los Angeles Lakers sfiorano i 100 milioni di dollari: 95,4 milioni di dollari 31,4 di stipendio e 64 di sponsorizzazioni. Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo Stephen Curry dei Golden State Warrior, mentre all’ultimo posto Kevin Durant. SportFace.

LeBron James è il giocatore più pagato dell'Nba per il settimo anno di fila. Questo quanto certifica l'annuale classifica di Forbes che ha fatto i conti in tasca ai giocatori della Lega di basket più ...