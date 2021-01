Monoclonali | l’ex ministro Beatrice Lorenzin | “Subito la sperimentazione su rsa e sui fragili Gli strumenti normativi ci sono | li ho fatti io”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Non possiamo aspettare altri otto mesi per lo studio. Ivanno somministrati prima possibile ai lungodegenti nelle Rsa e ai pazienti più. Glicitutti, li ho creati io stessa. Siamo in emergenza, l’Aifa deve avere più coraggio”.segue da tempo la vicenda degli anticorpi contro il Covid-19 che in Italia continua a far discutere, senza che ne sia stato somministrato uno. Una storia che ha perso il suo “razionale scientifico”, lasciando l’unica cura autorizzata al mondo contro il Covid-19 in balia di resistenze e ritardi. L’ultimo della serie è lo slittamento di 15 giorni del bando propedeutico allo studio che l’Aifa, dopo mesi di poco scusabile inerzia, ha emanato giusto per la granitica volontà del suo ...