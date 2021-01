Meghan Markle e Harry preoccupati per il futuro di Archie (Di sabato 30 gennaio 2021) Meghan Markle e Harry sono molto preoccupati per il futuro di Archie: i Duchi di Sussex hanno sempre dimostrato di essere molto attenti alle questioni climatiche e di essere grandi difensori dell’ambiente. Per questo recentemente il Principe Harry è stato nominato capo dell’Africa Parks, un’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione dell’ambiente, con l’obiettivo di fermare la forza distruttiva dell’umanità: una paura sia per il figlio Archie che per le generazioni future. Il figlio di Diana e Carlo ha deciso così di mettere nero su bianco le sue riflessioni sul cambiamento climatico, in particolare su una questione, quella dei viaggi e del turismo, che hanno influenzato tantissimo l’ambiente: “Man mano che l’industria riemerge ... Leggi su dilei (Di sabato 30 gennaio 2021)sono moltoper ildi: i Duchi di Sussex hanno sempre dimostrato di essere molto attenti alle questioni climatiche e di essere grandi difensori dell’ambiente. Per questo recentemente il Principeè stato nominato capo dell’Africa Parks, un’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione dell’ambiente, con l’obiettivo di fermare la forza distruttiva dell’umanità: una paura sia per il figlioche per le generazioni future. Il figlio di Diana e Carlo ha deciso così di mettere nero su bianco le sue riflessioni sul cambiamento climatico, in particolare su una questione, quella dei viaggi e del turismo, che hanno influenzato tantissimo l’ambiente: “Man mano che l’industria riemerge ...

