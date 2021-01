Luna Rossa vola in finale di Prada Cup (Di domenica 31 gennaio 2021) Non solo calcio. Per una giornata, lo sport italiano si è mostrato al mondo anche per quando riguarda la Vela. Nella Prada Cup infatti, la “Luna Rossa” è arrivata in finale, spazzando via “American Magic” degli statunitensi, con un netto 4-0. Luna Rossa vola in finale di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Non solo calcio. Per una giornata, lo sport italiano si è mostrato al mondo anche per quando riguarda la Vela. NellaCup infatti, la “” è arrivata in, spazzando via “American Magic” degli statunitensi, con un netto 4-0.indi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - Eurosport_IT : Dominio assoluto di Luna Rossa in gara 4! ?????? Il team italiano demolisce American Magic e conquista finale di Pra… - India_Original : RT @Corriere: Coppa America, ora la finale con Ineos: perché Luna Rossa non parte battuta - webmagazine24 : Luna Rossa vola in finale di Prada Cup -