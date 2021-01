LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa in finale! Francesco Bruni: “Barca trasformata in 5 giorni” (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA QUARTA REGATA: Luna Rossa FIRMA IL 4-0 CALENDARIO FINALE Prada CUP, Luna Rossa-INEOS UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV Francesco Bruni LANCIA LA SFIDA: “INEOS, TI STIAMO ASPETTANDO! Luna Rossa trasformata IN 5 giorni” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DI Luna Rossa LA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DA Luna Rossa PERCHE’ Luna Rossa PUO’ BATTERE INEOS UK IN FINALE I PRECEDENTI DI Luna Rossa IN FINALE RISULTATI E CLASSIFICA SEMIFINALE Prada CUP 4.58 Grazie per ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA QUARTA REGATA:FIRMA IL 4-0 CALENDARIO FINALECUP,-INEOS UK: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TVLANCIA LA SFIDA: “INEOS, TI STIAMO ASPETTANDO!IN 5” VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI OGGI DILA CRONACA DELLA TERZA REGATA VINTA DAPERCHE’PUO’ BATTERE INEOS UK IN FINALE I PRECEDENTI DIIN FINALE RISULTATI E CLASSIFICA SEMIFINALECUP 4.58 Grazie per ...

