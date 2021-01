La resa dei conti tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini a botte di share

(Di sabato 30 gennaio 2021) È giunto il momento delladeitra, dopo il botta e risposta che ha infuocato la settimana del gossip, la risposta dei dati Auditel da il Cantante mascherato 2 in calo ma in grado di tenere testa al Grande Fratello Vip. La polemica tra i due era partita con un commento disull’inizio del programma, il padrone di Casa del GF Vip non si era detto minimamente preoccupato dalla gara di ascolti, durante una diretta di Casa Chi ha detto: “Io il mio pubblico ce l’ho” e poi ancora “Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo…. Che volete che mi faccia una...

GrandeFratello : Andrea Zenga ed il suo rapporto col padre: tra uno sfogo ed una riflessione, stiamo arrivando al momento della resa… - acaputo70 : @EmilioCarelli @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Era scontato, pur di evitare una debacle elettorale e mantenere la polt… - itsquietxuptown : @brachiosauroo 1. prima la vedevo esclusivamente come un riconoscimento legale di ciò che sono e che era naturale a… -

Ultime Notizie dalla rete : resa dei

il Resto del Carlino

James Gunn ha contribuito allascenicasuoi Guardiani in Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi Molti chiamano il nuovo film di Thor 'Avengers 5' perché, un po' come aveva fatto ...... una mancanzaancor più impattante dall'emergenza sanitaria in corso. Ho raccolto la denuncia ... parrebbe che la problematica riferita alla carenzapediatri di famiglia, potrebbe risolversi ...Nelle ore precedenti alle dimissioni, ormai divenute inevitabili, di Giuseppe Conte tutti si chiedevano perché il premier aspettasse tanto ...Annuncio vendita Aprilia Scarabeo 50 2t (2018 - 20) nuova a Civitanova Marche, Macerata - 8271254 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...