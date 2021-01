Inter-Benevento, le probabili formazioni del match (Di sabato 30 gennaio 2021) A San Siro contro la squadra di Inzaghi, Conte proverà un turnover “leggero”: possibilità per Eriksen dal 1?. Rientro importante in difesa per il Benevento Inter-Benevento questa sera alle 20:45, è l’ultimo anticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. A San Siro i nerazzurri dopo l’entusiasmante vittoria nel derby di Coppa Italia, dovranno vedersela con i giallorossi allenati da Inzaghi che navigano a metà classifica. All’andata finì 5-2 per l’Inter ma ora Inzaghi promette battaglia:“Bisogna andare con quell’aria spavalda di andarsela a giocare, sapendo che ci sarà da soffrire ma con la consapevolezza che ci rispetteranno”. QUI Inter – Conte potrebbe abbandonare il suo credo per i titolarissimi e optare per un turnover light. Infatti in difesa potrebbe riposare De ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021) A San Siro contro la squadra di Inzaghi, Conte proverà un turnover “leggero”: possibilità per Eriksen dal 1?. Rientro importante in difesa per ilquesta sera alle 20:45, è l’ultimo anticipo della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. A San Siro i nerazzurri dopo l’entusiasmante vittoria nel derby di Coppa Italia, dovranno vedersela con i giallorossi allenati da Inzaghi che navigano a metà classifica. All’andata finì 5-2 per l’ma ora Inzaghi promette battaglia:“Bisogna andare con quell’aria spavalda di andarsela a giocare, sapendo che ci sarà da soffrire ma con la consapevolezza che ci rispetteranno”. QUI– Conte potrebbe abbandonare il suo credo per i titolarissimi e optare per un turnover light. Infatti in difesa potrebbe riposare De ...

