Impeachment, i dem ci ripensano e anche Biden frena. Rischia di essere un boomerang

Rischia di trasformarsi in un un boomerang, in una sconfitta politica per i dem l'eventuale processo di Impeachment, il secondo, contro Donald Trump. E, dunque i democratici frenano. E lo stesso successore di Trump, Joe Biden, non sembra aver molta fretta di portare la procedura di Impeachment fino in fondo contro il suo avversario politico. Anzi. Il motivo? Rischia di spaccare a metà gli Usa. E di far apparire Biden tutt'altro che l'uomo giusto per pacificare una Nazione che si sta ancora leccando le ferite dopo il caos del 6 gennaio scorso a Washington. Il secondo processo di Impeachment di Donald Trump sia breve e non intralci troppo l'agenda della nuova amministrazione, manda a dire un cauto e prudente Joe Biden

