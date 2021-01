I Santi di Domenica 31 Gennaio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) I Santi DEL GIORNO, 31 Gennaioda www.Santiebeati.it San GIOVANNI BOSCO Sacerdote – MemoriaCastelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 Gennaio 1888Giovanni Bosco aveva appena nove anni (era nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d’Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco) quando ebbe il sogno che gli indicò la sua strada: in un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la Madonna, attorniata a bestie feroci poi trasformate in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la preghiera. Divenne sace…www.Santiebeati.it/dettaglio/22600 San GEMINIANO DI MODENA Vescovom. 348Dopo oltre sedici secoli ancora oggi Pontremoli ricorda solennemente il primo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 gennaio 2021) IDEL GIORNO, 31da www.ebeati.it San GIOVANNI BOSCO Sacerdote – MemoriaCastelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 311888Giovanni Bosco aveva appena nove anni (era nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d’Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco) quando ebbe il sogno che gli indicò la sua strada: in un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la Madonna, attorniata a bestie feroci poi trasformate in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la preghiera. Divenne sace…www.ebeati.it/dettaglio/22600 San GEMINIANO DI MODENA Vescovom. 348Dopo oltre sedici secoli ancora oggi Pontremoli ricorda solennemente il primo ...

