I governi in Italia cadono sulla giustizia. Che fare? La via la indica Montanelli (Di sabato 30 gennaio 2021) Dei caduti per mafia non bisogna ricordarsi solo nell’anniversario della morte. I giorni più giusti per onorarli, coi fatti, sono quelli in cui i politici salgono al Colle per la crisi di governo. Insomma, in Italia i governi cadono sulla giustizia, e il dato va letto con uno sguardo alla Storia, perché, senza risalire a Piazza Fontana, e restando agli ultimi 40 anni, vengono i brividi pensando a ciò che è successo: luglio ‘79: omicidio Ambrosoli; gennaio ‘80: omicidio Mattarella; agosto ‘80: strage di Bologna; aprile ‘82: omicidio La Torre; giugno ‘82: “suicidio” Calvi; settembre ‘82: omicidio Dalla Chiesa; luglio ‘83: omicidio Chinnici; dicembre ‘84: bomba sul Rapido 904 Napoli-Milano; marzo ‘86: avvelenamento di Sindona; marzo ‘92: omicidio Lima; maggio ‘92: strage di Capaci; luglio ‘92: strage di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Dei caduti per mafia non bisogna ricordarsi solo nell’anniversario della morte. I giorni più giusti per onorarli, coi fatti, sono quelli in cui i politici salgono al Colle per la crisi di governo. Insomma, in, e il dato va letto con uno sguardo alla Storia, perché, senza risalire a Piazza Fontana, e restando agli ultimi 40 anni, vengono i brividi pensando a ciò che è successo: luglio ‘79: omicidio Ambrosoli; gennaio ‘80: omicidio Mattarella; agosto ‘80: strage di Bologna; aprile ‘82: omicidio La Torre; giugno ‘82: “suicidio” Calvi; settembre ‘82: omicidio Dalla Chiesa; luglio ‘83: omicidio Chinnici; dicembre ‘84: bomba sul Rapido 904 Napoli-Milano; marzo ‘86: avvelenamento di Sindona; marzo ‘92: omicidio Lima; maggio ‘92: strage di Capaci; luglio ‘92: strage di ...

welikeduel : 'In Italia nella Seconda Repubblica abbiamo avuto 16 governi e 10 premier.' I numeri di Milena Gabanelli ospite di… - fattoquotidiano : Crisi, Fornaro (Leu): “Non siamo disponibili a governi che vogliono vivacchiare. Apertura a Italia Viva? Non ci son… - Antonio_Tajani : La maggioranza Ursula è espressione del #PartitoPopolareEuropeo e quindi di @forza_italia. Non ha nulla a che veder… - zazoomblog : I governi in Italia cadono sulla giustizia. Che fare? La via la indica Montanelli - #governi #Italia #cadono… - Noovyis : (I governi in Italia cadono sulla giustizia. Che fare? La via la indica Montanelli) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : governi Italia Dal Conte Ter alle elezioni anticipate: ecco cosa può succedere ora

"È emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano i governi ... Conte sa che il suo futuro è appeso alle decisioni del leader di Italia Viva, e, nonostante la ...

Agnelli, Conte e gli Avvocati

Fu quando Giulio Andreotti, desideroso di accreditare il più possibile all'estero la "solidarietà nazionale" col Pci, che ne appoggiava i governi monocolori, pensò di farlo ambasciatore dell'Italia ...

Salvini: "No a governi sorretti da voltagabbana" IL GIORNO Stop alla vendita delle bombe ‘sarde’. Rwm contro: “Il Governo ci danneggia”

“Siamo di fronte ad un provvedimento “ad aziendam”, che di fatto colpisce duramente solo Rwm Italia”. Sono le parole dell’amministratore delegato, Fabio Sgarzi, dopo la notifica della revoca delle aut ...

Elezioni comunali a Napoli, la crisi di governo spinge Amendola a Palazzo San Giacomo

La crisi di governo avrà i primi effetti concreti sulle comunali di Napoli. Tra nuove maggioranze, rimpasti e ricollocazioni, nel centrosinistra per Palazzo San Giacomo avanza nelle ultime ...

"È emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano i... Conte sa che il suo futuro è appeso alle decisioni del leader diViva, e, nonostante la ...Fu quando Giulio Andreotti, desideroso di accreditare il più possibile all'estero la "solidarietà nazionale" col Pci, che ne appoggiava imonocolori, pensò di farlo ambasciatore dell'...“Siamo di fronte ad un provvedimento “ad aziendam”, che di fatto colpisce duramente solo Rwm Italia”. Sono le parole dell’amministratore delegato, Fabio Sgarzi, dopo la notifica della revoca delle aut ...La crisi di governo avrà i primi effetti concreti sulle comunali di Napoli. Tra nuove maggioranze, rimpasti e ricollocazioni, nel centrosinistra per Palazzo San Giacomo avanza nelle ultime ...