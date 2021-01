Giulia de Lellis contro la Gregoraci: “Che tristezza” (Di sabato 30 gennaio 2021) Giulia de Lellis, una delle protagoniste principali della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del programma condotto oggi da Alfonso Signorini. In particolare, l’influencer ha commentato il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha incontrato Elisabetta Gregoraci, definendolo una vera “tristezza”. Giulia de Lellis è stata una delle protagoniste principali dell’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip, scelta come prima finalista dal pubblico, era stata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 30 gennaio 2021)de, una delle protagoniste principali della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del programma condotto oggi da Alfonso Signorini. In particolare, l’influencer ha commentato il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha incontrato Elisabetta, definendolo una vera “”.deè stata una delle protagoniste principali dell’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip, scelta come prima finalista dal pubblico, era stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

