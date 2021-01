GF VIP | Zelletta scoppia in lacrime e annuncia quando uscirà dalla casa

(Di sabato 30 gennaio 2021) La decisione degli autori del GF VIP di allungare il reality fino a fine febbraio (con la finale a inizio marzo) ha pesato psicologicamente su alcuni degli inquilini ancora in gara.l'addio al GF VIP Sia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avevano fatto capire quasi immediatamente che sarebbero uscitiben prima di fine febbraio, a prescindere dagli esiti delle eventuali nomination. A loro si è unito Andrea, che ha confessato la sua intenzione di abbandonare il reality l'8 febbraio. Nel post puntata del venerdì, l'ex tronista ha dichiarato a voce alta: «Arrivo all'8 e poi vado via, basta. Voglio stare con la mia fidanzata. Sono senza energie, esausto. Non ho più voglia di queste robe della nomination.», costretto a nominare un suo ...

Andrea, le lacrime dopo la puntata del GF: 'Io me ne vado, basta'Andreaincontra Alba Parietti fuori dal GFFuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l'ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me! La ...Il modello vuole abbandonare il programma: "Esco dalla casa l'8 febbraio"Andrea Zelletta vuole uscire dal reality più lungo di sempre. La quinta edizione della versione vip del Grande Fratello, che do ...Andrea Zelletta dopo la diretta di ieri ha rivelato di voler abbandonare il Grande Fratello Vip, rivelando cos'è successo con Natalia.