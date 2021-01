Gabriel Garko, la flebo spaventa i fan: le immagini dall’ospedale (Di sabato 30 gennaio 2021) Preoccupano tutti le immagini nelle Instagram Stories di Gabriel Garko: l’attore si trova in ospedale con una flebo al braccio: che cosa è successo? Nelle Instagram Stories di Gabriel Garko sono apparsi alcuni elementi che hanno molto preoccupato i suoi numerosi followers: una flebo attaccata al braccio sinistro e un carrellino in fondo alla stanza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 30 gennaio 2021) Preoccupano tutti lenelle Instagram Stories di: l’attore si trova in ospedale con unaal braccio: che cosa è successo? Nelle Instagram Stories disono apparsi alcuni elementi che hanno molto preoccupato i suoi numerosi followers: unaattaccata al braccio sinistro e un carrellino in fondo alla stanza L'articolo proviene da Leggilo.org.

