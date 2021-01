Francesco Bruni: “Pronti per la battaglia con i britannici. Il tempo in acqua è tutto, siamo migliorati in tutto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Francesco Bruni è stato uno dei grandi protagonisti a bordo di Luna Rossa. Uno dei due timonieri (l’altro è l’australiano James Spithill) è stato encomiabile a bordo e ha fatto tutta la differenza del mondo con grande classe, staccando così il biglietto per la Finale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic con un sonoro 4-0 e ora può prepararsi per la rovente battaglia contro Ineos Uk, a partire dal 13 gennaio. Il velista siciliano ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Ci sentivamo benissimo, la barca va sempre meglio, siamo migliorati sotto ogni punto di vista. siamo molto contenti della reazione avuta dopo lo scorso weekend. siamo migliorati come squadra, nella comunicazione, nella tattica, la barca va semper ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti a bordo di Luna Rossa. Uno dei due timonieri (l’altro è l’australiano James Spithill) è stato encomiabile a bordo e ha fatto tutta la differenza del mondo con grande classe, staccando così il biglietto per la Finale della Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha travolto American Magic con un sonoro 4-0 e ora può prepararsi per la roventecontro Ineos Uk, a partire dal 13 gennaio. Il velista siciliano ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Ci sentivamo benissimo, la barca va sempre meglio,sotto ogni punto di vista.molto contenti della reazione avuta dopo lo scorso weekend.come squadra, nella comunicazione, nella tattica, la barca va semper ...

