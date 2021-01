Cremona – Tragico incidente durante l’atterraggio | muore 35enne paracadutista

(Di sabato 30 gennaio 2021) Un uomo di 35 anni, Marco Pietro Rossi, è morto nella mattinata di oggi aper le conseguenze di un gravementre praticava paracadutismo. La vittima era unappassionato ed esperto: l’, su cui indaga la polizia, si sarebbe verificato in fase di atterraggio. Rossi è morto in ospedale, dove era stato

Ultime Notizie dalla rete : Cremona Tragico

... giovane lecchese, è morto questa mattina ( sabato 30 gennaio ) in unincidente dopo ... come aveva fatto tante volte, si era recato all' aeroporto Migliaro diper fare ciò che più gli ...Crema (), 30 gennaio 2021 - Mauro Pamiro si è suicidato lanciandosi dalla sommità di una casa in costruzione. Unvolo, l'impatto al suolo, una lesione devastante della colonna vertebrale. ...Un uomo di 35 anni, Marco Pietro Rossi, è morto nella mattinata di oggi a Cremona per le conseguenze di un grave incidente mentre praticava paracadutismo. La vittima era un paracadutista appassionato ...Vittima dell’incidente Marco Pietro Rossi, 34 anni, di Valgreghentino Una violenta caduta in fase si atterraggio, inutili tutti i tentativi di salvargli la vita VALGREGHENTINO – Marco Pietro Rossi, gi ...