Bologna Milan 1-2: cronaca e tabellino (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Milan si sono affrontate nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. Vittoria dei rossoneri che tornano al successo dopo due ko consecutivi tra campionato e coppa. Vittoria con gol di Rebic (dopo l’errore dal dischetto di Ibra) e di Kessie su rigore. L’1-2 del Bologna segnato da Poli all’81’. Sintesi Bologna Milan 1-2 MOVIOLA 3? Occasione Sansone – Tomiyasu dalla destra: Dominguez sfiora, pallone che diventa buono per Sansone, che sul più bello sbaglia lo stop nel cuore dell’area. 7? Occasione Leao – Sinistro sbilenco dall’interno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Dall’Ara”,si sono affrontate nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. Vittoria dei rossoneri che tornano al successo dopo due ko consecutivi tra campionato e coppa. Vittoria con gol di Rebic (dopo l’errore dal dischetto di Ibra) e di Kessie su rigore. L’1-2 delsegnato da Poli all’81’. Sintesi1-2 MOVIOLA 3? Occasione Sansone – Tomiyasu dalla destra: Dominguez sfiora, pallone che diventa buono per Sansone, che sul più bello sbaglia lo stop nel cuore dell’area. 7? Occasione Leao – Sinistro sbilenco dall’interno ...

