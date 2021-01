Bologna: festa abusiva a base di salame e droga, denunciati e sanzionati (Di sabato 30 gennaio 2021) Un party a base di prosciutto, salame e droga, in barba a tutte le norme anti-Covid. E' quanto scoperto nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna che, transitando dinanzi a una salumeria con la saracinesca abbassata, si sono accorti che dall'interno del locale provenivano musica e schiamazzi. All'interno, come appurato successivamente dai militari, era in corso una festa di compleanno con nove invitati. Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di hashish e marijuana addosso a due dei giovani presenti. Per loro è scattata una segnalazione alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. A tutti i presenti è stata inoltre inflitta una multa per violazione della normativa anti-assembramenti. ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Un party adi prosciutto,, in barba a tutte le norme anti-Covid. E' quanto scoperto nella giornata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche, transitando dinanzi a una salumeria con la saracinesca abbassata, si sono accorti che dall'interno del locale provenivano musica e schiamazzi. All'interno, come appurato successivamente dai militari, era in corso unadi compleanno con nove invitati. Nel corso della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di hashish e marijuana addosso a due dei giovani presenti. Per loro è scattata una segnalazione alla Prefettura diper uso personale di sostanze stupefacenti. A tutti i presenti è stata inoltre inflitta una multa per violazione della normativa anti-assembramenti. ...

