Bollettino del 30 gennaio: i dati dell’epidemia di oggi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 30 gennaio, ha comunicato il Bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia In attesa del Bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 29 gennaio diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.529.070 casi. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata disabato 30, ha comunicato ilda Coronavirus in Italia In attesa deldel Ministero della Salute, ecco isull’epidemia della giornata di ieri venerdì 29diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 2.529.070 casi. L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, venerdì #29gennaio, per rischio idrogeologico in Valle d'Aosta e in Abruzzo ? L'allerta meteo-id… - corrierebologna : #covid .@RegioneER Tutti i numeri del bollettino sanitario di oggi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID19 - SanSeveroNews : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA 30 GENNAIO 2021 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla… -