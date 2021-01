Benedict Cumberbatch è una spia nel trailer di The Courier (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ online il primo trailer ufficiale di The Courier, nuovo film di spionaggio con protagonista l’attore Benedict Cumberbatch, celebre star del Marvel Cinematic Universe. Di cosa parla The Courier? Benedict Cumberbatch nei panni della vera spia dilettante Greville Wynne, i cui affari nell’Europa dell’Est gli permettevano di agire come intermediario tra l’intelligence occidentale e le spie sovietiche al culmine della Guerra Fredda. Benedict Cumberbatch L’attore britannico non è nuovo a calarsi nei panni di agenti dei servizi segreti, vista la sua interpretazione ne La talpa del 2011. Ma mentre in quell’occasione il suo personaggio si trovava decisamente a suo agio a vivere fra spie e minacce. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ online il primoufficiale di The, nuovo film di spionaggio con protagonista l’attore, celebre star del Marvel Cinematic Universe. Di cosa parla Thenei panni della veradilettante Greville Wynne, i cui affari nell’Europa dell’Est gli permettevano di agire come intermediario tra l’intelligence occidentale e le spie sovietiche al culmine della Guerra Fredda.L’attore britannico non è nuovo a calarsi nei panni di agenti dei servizi segreti, vista la sua interpretazione ne La talpa del 2011. Ma mentre in quell’occasione il suo personaggio si trovava decisamente a suo agio a vivere fra spie e minacce. La ...

