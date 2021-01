Basket: Mike James-CSKA, possibile la permanenza del giocatore col club russo (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla fine, “l’incendio mediatico” di questi ultimi giorni che ha visti coinvolti Mike James e il CSKA Mosca potrebbe rientrare, col giocatore che dovrebbe rimanere all’interno del roster dei russi tornando a disposizione dello staff tecnico. Secondo quanto riportato in un tweet da Donatas Urbonas infatti, il playmaker americano (ex Olimpia Milano) e la franchigia moscovita sarebbero sul punto di riconciliarsi, andando così a interrompere la sospensione disciplinare attualmente in atto per lo statunitense. La decisione non è ufficiale, ma vi sono molti fattori che portano a far pensare che la vicenda si possa concludere così; uno fra questi è la seconda posizione virtuale occupata dalla squadra allenata da Dimitrios Itoudis nella regular season di Eurolega, con un record di 16 vinte e solo 7 partite perse. Foto: ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Alla fine, “l’incendio mediatico” di questi ultimi giorni che ha visti coinvoltie ilMosca potrebbe rientrare, colche dovrebbe rimanere all’interno del roster dei russi tornando a disposizione dello staff tecnico. Secondo quanto riportato in un tweet da Donatas Urbonas infatti, il playmaker americano (ex Olimpia Milano) e la franchigia moscovita sarebbero sul punto di riconciliarsi, andando così a interrompere la sospensione disciplinare attualmente in atto per lo statunitense. La decisione non è ufficiale, ma vi sono molti fattori che portano a far pensare che la vicenda si possa concludere così; uno fra questi è la seconda posizione virtuale occupata dalla squadra allenata da Dimitrios Itoudis nella regular season di Eurolega, con un record di 16 vinte e solo 7 partite perse. Foto: ...

