Alexandro Riccio ha ucciso il piccolo Ludovico con una borraccia di metallo (Di sabato 30 gennaio 2021) Alexandro Riccio, l’uomo che ha ucciso la moglie e il figlio a Carmagnola, è ancora vivo. Ha tentato il suicidio ma si è salvato. Ora, dopo il rinvenimento del biglietto con cui annunciava “Vi porto via con me” emergono altri particolari sulla vicenda, che racconta La Stampa: Com’è effimera la felicità di una famiglia nelle fotografie di Facebook. L’infelicità si scopre sempre dopo, quando affiora l’atrocità. L’orrore. In una borraccia di metallo, ad esempio. Non più usata per andare in gita, tra i boschi, ma per uccidere il figlio di cinque anni, svegliato nel cuore della notte dalle grida supplichevoli della mamma, colpita nel letto con altri oggetti presi a caso. Eppure nelle foto si abbracciavano, pochi mesi fa. Sorridevano. Guardavano gli stessi tramonti, camminavano tra le stesse onde. Ma non ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021), l’uomo che hala moglie e il figlio a Carmagnola, è ancora vivo. Ha tentato il suicidio ma si è salvato. Ora, dopo il rinvenimento del biglietto con cui annunciava “Vi porto via con me” emergono altri particolari sulla vicenda, che racconta La Stampa: Com’è effimera la felicità di una famiglia nelle fotografie di Facebook. L’infelicità si scopre sempre dopo, quando affiora l’atrocità. L’orrore. In unadi, ad esempio. Non più usata per andare in gita, tra i boschi, ma per uccidere il figlio di cinque anni, svegliato nel cuore della notte dalle grida supplichevoli della mamma, colpita nel letto con altri oggetti presi a caso. Eppure nelle foto si abbracciavano, pochi mesi fa. Sorridevano. Guardavano gli stessi tramonti, camminavano tra le stesse onde. Ma non ...

