Villas Boas lascia il Marsiglia: due allenatori italiani in corsa per sostituirlo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Villas Boas lascerà il Marsiglia al termine della stagione in corso. Il tecnico dei francesi l'ha annunciato in conferenza stampa. Villas Boas lascerà il Marsiglia. Il tecnico dei francesi ha deciso di non continuare la sua avventura sulla panchina del club che ha appena acquistato Arek Milik dalla SSC Napoli. Il tecnico portoghese ha voluto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

