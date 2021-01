UNA PURGA ORWELLIANA. PERCHÉ “THE SHAPE OF THINGS TO COME” DI H.G.WELLS É OGGI (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È diventato evidente che intere masse della popolazione umana sono, nel loro insieme, inferiori nella loro pretesa sul futuro, rispetto ad altre masse, che non possono essere date loro opportunità o affidate al potere COME ci si fida dei popoli superiori, che le loro debolezze caratteristiche sono contagiose e dannose per il tessuto civilizzatore e che la loro gamma di incapacità tenta e demoralizza i forti. Dare loro l’uguaglianza significa sprofondare al loro livello, proteggerli e amarli significa essere sommersi dalla loro fecondità. “– HG WELLS ‘in “Anticipations of the Reaction of Mechanicaland Scientific Progress on Human Life and Thought” 1901 In ” The SHAPE of THINGS to COME: The Ultimate Revolution ” (pubblicato nel 1933), HG WELLS scrive del futuro prevedendo, ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È diventato evidente che intere masse della popolazione umana sono, nel loro insieme, inferiori nella loro pretesa sul futuro, rispetto ad altre masse, che non possono essere date loro opportunità o affidate al potereci si fida dei popoli superiori, che le loro debolezze caratteristiche sono contagiose e dannose per il tessuto civilizzatore e che la loro gamma di incapacità tenta e demoralizza i forti. Dare loro l’uguaglianza significa sprofondare al loro livello, proteggerli e amarli significa essere sommersi dalla loro fecondità. “– HG‘in “Anticipations of the Reaction of Mechanicaland Scientific Progress on Human Life and Thought” 1901 In ” Theofto: The Ultimate Revolution ” (pubblicato nel 1933), HGscrive del futuro prevedendo, ...

Gli antichi arabi utilizzavano il concentrato di arance come una sorta di purga istantanea per porre rimedio immediato alla stitichezza. Approfondimento Ecco perché anche bere un bicchiere di vino ...

Ogni tanto un ribasso che purga una settimana di eccessi, una capatina dello spread verso livelli che giustifichino un catenaccio nei titoli di prima pagina dei quotidiani. Ma nulla più. Forse questa ...

Zivago nella trasposizione cinematografica L’Occidente postmoderno vive nella dimensione dell’oblio e persegue la cancellazione della memoria ...

Pronuncia di Cassazione in tema di trasformazione di srl in associazione non riconosciuta e relativo fallimento.

