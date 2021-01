Sta arrivando lo Xiaomi Mi 11 | lancio globale a stretto giro

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non manca molto aldelloMi 11, primo smartphone al mondo ad essere equipaggiato con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm. L’annuncio ufficiale del dispositivo in Cina si è consumato alcuni giorni fa, ma fino a questo momento non si erano ancora fatte registrazioni comunicazioni relative al suo. L’evento è previsto a breve, proprio come precisato dalla divisione italiana qualche ora fa sulla propria pagina Facebook. LoMi 11 sarà anche pronto ad accogliere Android 11 con tutte le sue novità, per offrire un’esperienza fluida e tutte le app Google con i servizi Play Protect. Il produttore cinese intende staccare Huawei, rimasto un po’ indietro per via del ban USA. Ormai la fama del produttore cinese è ben radicata anche in Europa: ...