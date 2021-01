Signal boosting | come condividere contenuti informativi sui social

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi ultimi mesi i social network sono diventati un terreno molto fertile per fare attivismo e consolidare specifiche community, un fatto sociale che merita un ruolo attivo da parte di tutti. L’utilizzo di Instagram è cambiato molto dal suo lancio. Pur rimanendo la piattaforma preferita per condividere foto, è diventato uno strumento per informare.