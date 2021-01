Secondo Marcucci si può continuare con Conte e Renzi al governo insieme (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un scenario che vede solo lui? "Sarà che sono un indomito ottimista, ma credo che i problemi programmatici e le esigenze di rilanciare l'azione di governo con un patto di legislatura non impediscano ... Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un scenario che vede solo lui? "Sarà che sono un indomito ottimista, ma credo che i problemi programmatici e le esigenze di rilanciare l'azione dicon un patto di legislatura non impediscano ...

globalistIT : - Maurizio2LaVen2 : Vedo la merlino che dice a marcucci il quale secondo lei dice : Si va avanti senza conte ! Per forza è renziano ! A… - davidangelo1112 : @renatastortini @AndreaMarcucci @pdnetwork Secondo me stai parlando con la persona sbagliata. Marcucci è ancora un… - cesare13100 : @AdolfoTasinato Secondo me aspettano che la Kedrion della famiglia Marcucci (l'AD è fratello del senatore del PD An… -