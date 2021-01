Sci alpino | cambia il programma a Garmisch | aggiunto un altro supergigante

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cambio diin quel di-Partenkirchen in vista del weekend di sabato 30 e domenica 31 gennaio. A causa della pioggia e, di conseguenza, dell’impraticabilità della pista, è stato infatti cancellato il secondo allenamento ufficiale in preparazione della gara. In accordo con la Federazione Internazionale, la giuria ha quindi disposto l’aggiunta di unoltre a quello già in. Entrambi si disputeranno alle ore 11, rispettivamente nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio. Soggette ad un cambio anche le gare in Val di Fassa dal 26 al 28 febbraio, dove invece di due supergiganti e una discesa andranno in scena due discese ed in. SportFace.