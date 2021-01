Sampdoria-Juventus | Pirlo presenta la sfida | “Samp squadra temibile”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Vigilia di campionato per ladi Andrea, che domani sera alle ore 18 scenderanno nuovamente in campo perre ladi Claudio Ranieri, nella prima giornata del girone di ritorno. LEGGI ANCHE: Calciomercato, retroscena Da Graca: era tutto fatto con l'Inter Una trasferta insidiosa per i bianconeri, desiderosi di tornare a casa con tre punti che potrebbero consentire alla Vecchia Signora di rimanere agganciata al treno scudetto, tenendo conto anche del risultato che maturerà al Dall’Ara nellatra Bologna e Milan di domani pomeriggio. I blucerchiati sono reduci da tre vittorie ottenute nelle ultime quattro uscite, mentre laè nuovamente alla ricerca di continuità sia di gioco, che di risultati. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Juventus

Maya Yoshida si racconta: ecco le parole del difensore giapponese verso la gara contro lain campionato. Le sue paroleBologna - Milan: diretta minuto per minuto Mihajlovic: 'Ibra? Ha fatto bene ad andare al Milan...': trasferta - trappola per Pirlo? Se ci fosse (e magari c'è) un modo per ...Fabio Quagliarella ha realizzato 23 gol in 84 presenze di Serie A con la maglia della Juventus tra il 2010 e il 2014. Con una rete, l'attaccante campano raggiungerà Adriano Bassetto (92 gol) come ...Stasera l'anticipo Torino-Fiorentina; domani Bologna-Milan, Inter-Benevento e Sampdoria-Juventus, domenica spicca Atalanta-Lazio; nel frattempo si lavora per Dzeko all'Inter e Alexis Sanchez alla Roma ...