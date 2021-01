Pericolo valanghe in Valle d’Aosta: isolate circa 900 persone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pericolo valanghe in Valle d’Aosta. Nella giornata odierna, a seguito il Pericolo valanghe con indice 4 su una scala di 5 punti, dopo le ultime nevicate nel Nord e nell’Ovest della regione sono isolate circa 900 persone da Cervinia alla Valsavarenche. In via precauzionale, come riporta l’Ansa, sono state chiuse anche alcune strade nelle vallate laterali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021)in. Nella giornata odierna, a seguito ilcon indice 4 su una scala di 5 punti, dopo le ultime nevicate nel Nord e nell’Ovest della regione sono900da Cervinia alla Valsavarenche. In via precauzionale, come riporta l’Ansa, sono state chiuse anche alcune strade nelle vallate laterali. SportFace.

