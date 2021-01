Ora è ufficiale: Baez alla Cremonese a titolo definitivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’avevamo anticipato, ora è anche ufficiale: Jaime Baez va alla Cremonese. Il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal COSENZA CALCIO il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez Stabile. Nato a Montevideo (Uruguay) il 25 aprile 1995, Baez è un esterno offensivo cresciuto nei settori giovanili della Juventud e, in Italia, della Fiorentina. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Livorno, Spezia, Pescara e Cosenza. Con la nazionale Under 20 dell’Uruguay ha disputato 21 partite, realizzando 2 gol e conquistando un bronzo ai campionati Sudamericani di categoria nel 2015”. Foto: Baez Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’avevamo anticipato, ora è anche: Jaimeva. Il comunicato del club: “U.S.comunica di aver acquisito adal COSENZA CALCIO il diritto alle prestazioni sportive del calciatore JaimeStabile. Nato a Montevideo (Uruguay) il 25 aprile 1995,è un esterno offensivo cresciuto nei settori giovanili della Juventud e, in Italia, della Fiorentina. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Livorno, Spezia, Pescara e Cosenza. Con la nazionale Under 20 dell’Uruguay ha disputato 21 partite, realizzando 2 gol e conquistando un bronzo ai campionati Sudamericani di categoria nel 2015”. Foto:Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter - Milan: Ibrahimovic e Lukaku squalificati per una giornata dopo la lite nel derby

In realtà, nel dispositivo ufficiale, non si fa riferimento all episodio avvenuto poco prima dell ... Toccherà ora eventualmente alla Procura della FIGC aprire un fascicolo sul litigio tra i due anche ...

L’attaccante uruguaiano lascia i Lupi dopo due stagioni e mezza, nelle quali ha collezionato 83 presenze e segnato 8 gol La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo d ...

UFFICIALE – Deiola torna al Cagliari: il comunicato

Il Cagliari ha ufficializzato il ritorno di Alessandro Deiola dallo Spezia: il comunicato del club sardo. Alessandro Deiola torna al Cagliari: lo comunica il club sardo con una no ...

