Nuggets di broccoli e formaggio | Meno di 50 calorie ma davvero buoni!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non sapete come fare mangiare la verdure ai vostri bambini? Potete cucinare dei buonissimidi. Sono gustosi, salutari e contengono solamente 50. Ingredienti: 500 grammi di100 grammi dilight 15 grammi di farina di tipo 00 15 grammi di pane grattugiato 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci Un uovo intero Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Le dosi indicate sono per circa 10. Preparare iPrendere i, tagliare la parte più dura del gambo e dividere la verdura in diverse parti. Sciacquare la verdura sotto l’acqua corrente fresca e tuffateli in una casseruola colma di acqua, condita con un pochino di sale fino da cucina. Fare cuocere ...