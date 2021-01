Notte di follia a Carmagnola: uccide la moglie e il figlio di 5 anni, poi si lancia dal balcone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tragedia familiare questa Notte intorno alle tre a Carmagnola nell’hinterland torinese. Un 39enne al culmine di una lite familiare ha ucciso, con ogni probabilita’ con un oggetto contundente, la moglie, coetanea, e il figlioletto di appena 5 anni, tentando poi il suicidio lanciandosi da un balcone di casa. Chi erano le vittime della strage di Carmagnola I carabinieri giunti sul posto allertati dai vicini di casa, hanno arrestato l’assassino. L’uomo, attualmente, è ricoverato in ospedale a Torino. Non sarebbe in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai militari. Sul luogo dell’omicidio, a Carmagnola, sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino. L’assassino si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tragedia familiare questaintorno alle tre anell’hinterland torinese. Un 39enne al culmine di una lite familiare ha ucciso, con ogni probabilita’ con un oggetto contundente, la, coetanea, e illetto di appena 5, tentando poi il suicidiondosi da undi casa. Chi erano le vittime della strage diI carabinieri giunti sul posto allertati dai vicini di casa, hanno arrestato l’assassino. L’uomo, attualmente, è ricoverato in ospedale a Torino. Non sarebbe in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dai militari. Sul luogo dell’omicidio, a, sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino. L’assassino si ...

