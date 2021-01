Niente farmacia a Beltiglio, il Comitato: “Comune ricorra contro la Regione” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota stampa, il Comitato cittadino del centro storico di Ceppaloni invita l’amministrazione comunale a ricorrere contro la Regione in merito alla vicenda farmacia. Di seguito, la nota stampa del Comitato: “Il Comune di Ceppaloni ha commesso un grave errore nel NON concedere l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico alla Frazione Beltiglio, sulla base di una semplice “lettera” della Regione, la quale richiamava una legge del 1968 (di sessanta anni fa). Il Farmacista Dr. Lombardi il 21/04/2020 aveva indirizzato una nota all’Ente Locale in tal senso. La Legge Regionale n. 5 del 6/5/2013 art. 1 comma 54 attribuisce ai Comuni il potere di rilasciare le autorizzazioni per i dispensari farmaceutici. Prima il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota stampa, ilcittadino del centro storico di Ceppaloni invita l’amministrazione comunale a ricorrerelain merito alla vicenda. Di seguito, la nota stampa del: “Ildi Ceppaloni ha commesso un grave errore nel NON concedere l’autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico alla Frazione, sulla base di una semplice “lettera” della, la quale richiamava una legge del 1968 (di sessanta anni fa). Il Farmacista Dr. Lombardi il 21/04/2020 aveva indirizzato una nota all’Ente Locale in tal senso. La Legge Regionale n. 5 del 6/5/2013 art. 1 comma 54 attribuisce ai Comuni il potere di rilasciare le autorizzazioni per i dispensari farmaceutici. Prima il ...

