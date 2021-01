Monitoraggio settimanale | l' Rt è a 0 | 84 La situazione migliora in tutte le Regioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Cala ancora l'indice di replicazione della malattia in Italia e per la seconda settimana consecutiva è sotto 1.le realtà locali, tranne l'Umbria, hanno dati settimanali da zona gialla ma saranno i tecnici e il ministero a decidere chi passerà di colore. La Cabina di...

La Repubblica

E' quanto si legge nella bozza delIss. Il valore e' di 289,35 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 339,34 dek periodo 4 - 17 gennaio. 29 gen 15:22 De Luca: picchi positivi,...... ATTESA PER NUOVI DATI Sono in arrivo i nuovi dati delIss che settimanalmente offrono ...(Ministero Salute - Cts - Regioni) trae spunto per la nuova classificazione di rischio...98), "in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l'uno", evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia, con dati relativi alla settimana 18/1/2021-24/1/2021 ...VENETO: La regione, in zona arancione dall’8 gennaio, la scorsa settimana ha avuto dati di rischio bassi. La regione potrebbe però rimanere arancione. Sono attesi il tradizionale monitoraggio dell’Iss ...