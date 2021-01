Milan a caccia del record esterno, Atalanta-Lazio promette scintille (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con il titolo di “Campione d’inverno” in tasca nonostante la brutta sconfitta interna contro l’Atalanta, il Milan riparte dalla trasferta di Bologna per cercare di scongiurare il sorpasso dell’Inter impegnata a San Siro contro il Benevento e mantenere a distanza di sicurezza anche le altre contendenti per lo scudetto.Il girone di ritorno della Serie A si apre nuovamente con il Torino protagonista nell’anticipo del venerdì sera, questa volta ospitando la Fiorentina, chiudendosi poi all’Olimpico con la Roma di Fonseca contro l’arrembante Verona di Juric. Juventus impegnata sul campo della Sampdoria e match intrigante a Bergamo tra Atalanta e Lazio.Sabato alle 15 toccherà alla capolista Milan aprire le danze con i ragazzi di Pioli impegnati al Dall’Ara dove la squadra rossonera non perde da 14 confronti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con il titolo di “Campione d’inverno” in tasca nonostante la brutta sconfitta interna contro l’, ilriparte dalla trasferta di Bologna per cercare di scongiurare il sorpasso dell’Inter impegnata a San Siro contro il Benevento e mantenere a distanza di sicurezza anche le altre contendenti per lo scudetto.Il girone di ritorno della Serie A si apre nuovamente con il Torino protagonista nell’anticipo del venerdì sera, questa volta ospitando la Fiorentina, chiudendosi poi all’Olimpico con la Roma di Fonseca contro l’arrembante Verona di Juric. Juventus impegnata sul campo della Sampdoria e match intrigante a Bergamo tra.Sabato alle 15 toccherà alla capolistaaprire le danze con i ragazzi di Pioli impegnati al Dall’Ara dove la squadra rossonera non perde da 14 confronti ...

Con il titolo di "Campione d'inverno" in tasca nonostante la brutta sconfitta interna contro l'Atalanta, il Milan riparte dalla trasferta di Bologna per cercare di scongiurare il sorpasso dell'Inter impegnata a San Siro contro il Benevento e mantenere a distanza di sicurezza anche le altre contendenti per ...

Serie A, Inter - Benevento: probabili formazioni

Pippo Inzaghi torna a San Siro da allenatore per sfidare l'Inter di Antonio Conte, ex compagno in Nazionale e alla Juventus. I nerazzurri proseguono la caccia al primo posto del Milan, ma col pensiero anche alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Per questo il tecnico salentino pensa al turnover, con Ranocchia, Eriksen, ...

Milan, Calhanoglu negativo al Covid: "Sono tornato"

Hakan Calhanoglu non è più positivo al Covid-19 e sarà a disposizione di Pioli per la sfida di sabato contro il Bologna. Dopo due settimane di assenza, è stato lo stesso fantasista turco a darne notiz ...

