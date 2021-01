Meghan Markle: ecco il più grande errore della sua vita (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha ricamato il suo velo da sposa. Ha disegnato, con i fili, i 53 fiori a rappresentanza degli Stati del Commonwealth. Il papavero della California, le spighe di grano. Ha contribuito, insomma, a rendere indimenticabile il giorno in cui, da giovane commoner americana, sarebbe diventata la sposa di un principe. La Duchessa del Sussex. La nipote acquisita della Regina Elisabetta. LEGGI LE NOTIZIE SU Meghan Markle Che Chloe Savage, professione ricamatrice, sia stata importante nella vita di Meghan Markle non c’è dubbio. È anche merito suo se, il 19 maggio 2018, l’ex attrice di Suits ha potuto mostrarsi al mondo con una mise incantevole. Le sue dita, infatti, hanno intrecciato i fili che hanno reso unico l’abito di nozze dell’americana. E hanno trasformato un rito in una ... Leggi su amica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha ricamato il suo velo da sposa. Ha disegnato, con i fili, i 53 fiori a rappresentanza degli Stati del Commonwealth. Il papaveroCalifornia, le spighe di grano. Ha contribuito, insomma, a rendere indimenticabile il giorno in cui, da giovane commoner americana, sarebbe diventata la sposa di un principe. La Duchessa del Sussex. La nipote acquisitaRegina Elisabetta. LEGGI LE NOTIZIE SUChe Chloe Savage, professione ricamatrice, sia stata importante nelladinon c’è dubbio. È anche merito suo se, il 19 maggio 2018, l’ex attrice di Suits ha potuto mostrarsi al mondo con una mise incantevole. Le sue dita, infatti, hanno intrecciato i fili che hanno reso unico l’abito di nozze dell’americana. E hanno trasformato un rito in una ...

