L’oro proseguirà la sua corsa nel 2021

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Desta ancora interesse l’investimento in Oro fisico, che secondo gli esperti potrà proseguire il rally nel, a dispetto della concorrenza del Bitcoin, che ultimamente ha assunto sempre più la natura di “bene rifugio”, sottraendo interesse al metallo prezioso. Attualmente,naviga a cavallo dei 1.850 dollari, dopo aver raggiunto un record di oltre 2.000 dollari nell’agosto 2020, prima di iniziare una fase di correzione che lo ha riportato più o meno sugli attuali livelli. Un passo indietro che è coinciso, in effetti, con l’ascesa prepotente del Bitcoin, a partire dall’autunno ed in misura più evidente fra dicembre 2020 ed inizio gennaio. Ma non è il Bitcoin il metro di misura del, il cui destino resta invece fortemente legato al dollaro ed alle politiche delle banche centrali, ...