Locatelli: «Non è il momento per un lockdown nazionale. Vacciniamo al più presto i malati oncologici» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessuna serrata nazionale a breve termine: le misure di contenimento contro il Coronavirus varate per il periodo di Natale «hanno funzionato», dice Franco Locatelli. Come spiega il presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) prima che entrasse in vigore il Dpcm del 3 dicembre «vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie potesse portare a un marcato incremento della circolazione virale, con il relativo riverbero sui servizi sanitari territoriali e sul numero di decessi». Invece, rileva Locatelli, l'Italia – rispetto ad altri Paesi europei, ma anche rispetto al resto del mondo – «ha numeri significativamente migliori. C'è chi ritiene necessario un nuovo lockdown? In Cts non se ne è mai parlato e non sarebbe giustificato dal quadro ...

