LIVE Sinner-Krajinovic 1-4, Esibizione in DIRETTA: break del serbo! Lento l’azzurro (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Krajinovic conferma il break a zero: molto male l’azzurro contro un organizzato serbo. 40-0 Serve&volley timido del #31 al mondo ma Sinner non ne approfitta. 30-0 Diritto lungolinea ad aprirsi il campo e volée vincente del serbo. 15-0 Buona prima del serbo. 1-3 ECCO IL break! Al quarto tentativo arriva il vincente di rovescio del serbo. 40-AD Gran smorzata di rovescio del serbo. 40-40 Si salva Sinner variando ritmo e mandando in difficoltà il serbo. 30-40 Largo il diritto comodo del #31 al mondo. 15-40 Gran diritto lungolinea dal centro del campo per Sinner. 0-40 TRE PALLE break Krajinovic! Il serbo sta giocando in maniera molto pulita. 0-30 Molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4conferma ila zero: molto malecontro un organizzato serbo. 40-0 Serve&volley timido del #31 al mondo manon ne approfitta. 30-0 Diritto lungolinea ad aprirsi il campo e volée vincente del serbo. 15-0 Buona prima del serbo. 1-3 ECCO IL! Al quarto tentativo arriva il vincente di rovescio del serbo. 40-AD Gran smorzata di rovescio del serbo. 40-40 Si salvavariando ritmo e mandando in difficoltà il serbo. 30-40 Largo il diritto comodo del #31 al mondo. 15-40 Gran diritto lungolinea dal centro del campo per. 0-40 TRE PALLE! Il serbo sta giocando in maniera molto pulita. 0-30 Molto ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Krajinovic 0-0 Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sogna ad Adelaide ma Nole non gioca! In campo il connaz… - zazoomblog : LIVE Sinner-Djokovic Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sfida per la prima volta il serbo - #Sinner-Djokovic… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Esibizione “A Day at the Drive” - Jannik Sinner inaugura il 2021 contro Novak Djokovic: primo confro… - infoitsport : LIVE Sinner-Djokovic, Esibizione in DIRETTA: l'azzurro sfida per la prima volta il serbo - Leonard40959202 : RT @Eurosport_IT: Jannik #Sinner vs Novak #Djokovic: live da Adelaide venerdì alle 3:30, sfida in preparazione agli #AustralianOpen Il ma… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner LIVE Sinner-Djokovic, Esibizione in DIRETTA: l'azzurro sfida per la prima volta il serbo OA Sport LIVE Sinner-Krajinovic 0-0, Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sogna ad Adelaide ma Nole non gioca! In campo il connazionale serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.43 Un gran peccato insomma non poter assistere alla sfida tra l'azzurro e il #1 al mondo. 03.41 Come riportato da Luca Fiorino sui proprio canali social, N ...

LIVE Sinner-Djokovic, Esibizione in DIRETTA: l’azzurro sfida per la prima volta il serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.24 Nell'altro torneo invece, spiccano le presenze di Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov oltre al grande ritorno di Nick Kyrgios che non gioca un match ATP da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.43 Un gran peccato insomma non poter assistere alla sfida tra l'azzurro e il #1 al mondo. 03.41 Come riportato da Luca Fiorino sui proprio canali social, N ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.24 Nell'altro torneo invece, spiccano le presenze di Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov oltre al grande ritorno di Nick Kyrgios che non gioca un match ATP da ...