Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il secondo match del sabato di Serie A è la sfida tra. Ranieri ha qualche dubbio in attacco, con Keita in vantaggio per una maglia da titolare assieme a Quagliarella. L’ex Candreva esterno, con l’altra vecchia conoscenza bianconera Ekdal che potrebbe invece fare spazio ad Adrien Silva in mediana, con Thorsby e Jankto a completare il reparto. In difesa torna Colley. In casa Juve, Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. McKennie e Chiesa esterni di centrocampo, Arthur e il recuperato Bentancur in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, recupera Bernardeschi che rientra nella lista dei convocati ma per la panchina. Tra i pali torna Szczesny, con Cuadrado, uno tra Chiellini, Bonucci insieme a De Ligt e uno tra Danilo e Alex Sandro a sinistra a ...