Inter | Conte | “Eriksen nostra arma in più sulle punizioni | ma dobbiamo migliorare sulle conclusioni”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) C'è ancora l'entusiasmo post Coppa Italia nel ritiro dell'. I nerazzurri domani ospiteranno il Benevento nella prima gara del girone di ritorno della Serie A 2020/21. In vista del match al Meazza, Antonioin conferenza stampa ha presentato la sfida: "Il Benevento sta facendo molto bene. Sononto per Inzaghi che dopo la promozione si sta confermando in Serie A. Inizia il girone del ritorno e i punti cominceranno a pesare per tutti, a prescindere dagli obiettivi per cui si gioca, nella seconda parte del campionato ci sarà più attenzione da parte di tutte le squadre.Dzeko è stato accostato molto spesso alle sue squadre.Io non ho chiesto niente alla mia proprietà, se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce, io ho detto che questi sono i giocatori che ci sono e che ci saranno fino alla fine del ...

Benevento. 'Sta facendo molto bene. Sono contento per Pippo che si ...